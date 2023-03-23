росія більше не може проводити широкомасштабні наступи – Скібіцький

Так званий "великий наступ" був елементом кремлівської пропаганди та переоцінкою власних можливостей росіянами.

російські військові більше не здатні проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції, а широко анонсований "великий" російський наступ виявився пшиком.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький зазначив, що так званий "великий наступ" був елемент кремлівської пропаганди та переоцінка власних можливостей росіянами.

"Де той великий наступ? росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна – вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції", - сказав він.

Скібіцький зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту. Він зазначив, що росіяни розраховували на стрімкий успіх на одній з ділянок фронту, який планували розвивати.

"Воєнна розвідка знає диспозицію російських військ, які резерви вони мають, ми знаємо їхні плани. А Генеральний штаб Збройних сил України планує всі операції для того, щоби стримувати ворога і підготувати необхідні умови для наших подальших дій", - сказав Скібіцький.