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ПОЛІТИКА

росія більше не сприймається німцями як головна загроза – Politico

12 лютого 2024, 13:42
росія більше не сприймається німцями як головна загроза – Politico
Стоп росія
Якщо в минулорічному Мюнхенському індексі безпеки росія сприймалася як загроза номер один в Німеччині, то в щорічному звіті вона відкотилася на сьоме місце.

Звіт перед Мюнхенською конференцією з питань безпеки свідчить про зменшення занепокоєння щодо небезпеки, яку становить москва, у країнах G7.

Про це повідомляє Politico.

росія не демонструє жодних ознак того, що планує припинити війну в Україні через два роки після початку повномасштабного вторгнення - але німці тепер розглядають такі проблеми, як міграція і загроза з боку радикального ісламу, як більш нагальні, ніж загроза з боку кремля.

Якщо в минулорічному Мюнхенському індексі безпеки росія сприймалася як загроза номер один в Німеччині, то в щорічному звіті вона відкотилася на сьоме місце.

Висновок опитування про те, що німецька громадськість менше стурбована російською загрозою, ніж колись, є ознакою зміни пріоритетів у Європі, оскільки важко розв'язувана війна вступає в третій рік.

Очікується, що війна в Україні буде домінувати на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Хоча це ще не підтверджено, але очікується, що сам Зеленський візьме участь у конференції - через два роки після того, як він прилетів до Мюнхена, щоб звернутися з відчайдушним благанням про міжнародну допомогу на конференції за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення росії.

Мюнхенський індекс безпеки 2024 також показує, як війна в Україні конкурує з іншими геополітичними загрозами та пріоритетами.

"Як і в багатьох інших країнах, терористична атака Хамас 7 жовтня, схоже, викликала сплеск занепокоєння німців щодо радикального ісламського тероризму", - зазначається у звіті, додаючи, що "Німеччина зараз має найвищий рівень занепокоєння щодо міграції серед країн, які брали участь в опитуванні".

Німеччинавійна в Українизагроза рф

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