росія більше не заважатиме роботі ОБСЄ

Члени Організації знайшли креативні рішення, щоб обходити вето рф.

Відмова росії співпрацювати у рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) змушує її адаптувати свій спосіб роботи.



Про це повідомляє Euractiv.

"Для обходження вето росії, члени ОБСЄ винайшли креативні рішення, щоб уникнути необхідності працювати із російськими колегами", – йдеться у повідомленні.



Впродовж останніх місяців росія перешкоджала затвердженню бюджету організації, що ставило під загрозу діяльність органу безпеки, до якого входять 57 країн-членів. Усі рішення повинні ухвалюватися консенсусом, що дозволяє росії блокувати ті з них, що суперечать її інтересам.

"Наразі зрозуміло, що росія не зацікавлена в дотриманні не лише правил процедури, але й фундаментальних принципів, за якими ми працюємо, і тому ми збираємося їх обійти", - заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Він також додав, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Організації вдалося подолати обструкціонізм росії.



Посол США в ОБСЄ згадав про Програму підтримки України, яку було створено після накладання росією вето на розширення польових місій ОБСЄ в Україні, що існували до війни. Ця програма фінансується за рахунок добровільних внесків, і росія не може її ветувати.

ОБСЄ – єдина європейська безпекова платформа, яка об’єднує Європу, росію, США та Україну, і головним чином займається запобіганням конфліктам, моніторингом миру і спостереженням за виборами.