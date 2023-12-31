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росія буде загрозою для Європи навіть після війни – очільник МЗС Латвії

31 грудня 2023, 20:57
росія буде загрозою для Європи навіть після війни – очільник МЗС Латвії
Фото: з вільних джерел
Перемога в Україні стала б для кремля підтвердженням, що його політика була правильною.
Незалежно від результату війни росія залишатиметься загрозою для всієї Європи. Причина — в імперіалістичних амбіціях російського уряду.
 
Про це  в інтерв’ю агентству ЛЕТА розповіві міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш, передає Delfi.

 

"Уряд росії не здатний підвищити добробут свого населення. Всі карти поставлені на пошук зовнішнього ворога та культивацію думки про те, що розпад СРСР був найбільшим злом. Тому необхідно повернути втрачені території з лишком”, - пояснив він.

За словами латвійського політика, щойно війна закінчиться, загроза почне зростати - росія продовжить відновлювати свої збройні сили.

Сумно, що це не війна кремля - це стало війною, підтримуваною росіянами. росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для Європи", - наголосив очільник МЗС.

Каріньш також припустив, що розмови про можливу поразку України або втрату її окремих територій та перемогу росії покликані мотивувати західні країни та суспільства не допустити такого сценарію. 

За словами міністра, перемога в Україні стала б для кремля підтвердженням, що його політика була правильною – можна напасти на сусідні країни та отримати вигоду від цього.

"Тому це неприпустимо. Це напад не лише на Україну та Європу. Це напад на встановлений після Другої світової війни порядок, у якому ключову роль відіграє верховенство закону, а не сили", - наголосив він.

 

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