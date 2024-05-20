росія через війну може повернути трудовий обов'язок – розвідка Британії

Громадянам рф готують зміни до трудового законодавства, згідно з яким їх зможуть переміщати в ті регіони, де не вистачає робітників.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в соцмережі X (Twitter).

"Наразі росія відчуває нестачу робочої сили, яка стає серйозною проблемою у деяких галузях. За оцінками видання "ізвєстия", 2023 року в Росії не вистачало на 4,8 млн робочих рук. Наприклад, російська транспортно-логістична галузь не спромоглася заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок у 2023 році", - йдеться в дописі.

Розвідка пише, що брак робочої сили, принаймні частково, був викликаний війною рф проти України, яка призвела до мобілізації частини працюючого населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців, які прагнуть уникнути призову. Нещодавно брак робочої сили посилився обмеженнями на працевлаштування мігрантів, запровадженими після терористичного інциденту ІДІЛ-К у москві 22 березня цього року.

Через нестачу робочої сили група російських парламентаріїв розглядає можливі поправки до російського Трудового кодексу. У разі ухвалення це означатиме, що надлишкова робоча сила може бути переміщена під нагляд держави на місце роботи, де не вистачає робочої сили, йдеться у повідомленні.

"Переїзди будуть тимчасовими, і працівники будуть переведені лише за їхньою згодою. Проте, хоча це і не є примусовим, це потенційний крок до мобілізації робочої сили", - пише розвідка.