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росія війною нанесла збитків довкіллю України на $60 млрд

15 серпня 2024, 19:38
росія війною нанесла збитків довкіллю України на $60 млрд
InformNapalm
І ця сума щодня зростає.

Через війну росія нанесла Україні збитків довкіллю на більше як 60 мільярдів доларів. 

Про це заявив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець,  передає Укрінформ.

Наслідки екологічних злочинів поширюються й на сусідні Молдову та Румунію, повідомив міністр захисту довкілля. 

"На сьогодні вже маємо понад 5,5 тисячі таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає", - сказав міністр. 

Стрілець додав, що наслідки екологічних злочинів поширюються й на сусідні Молдову і Румунію. 

Наприклад, масштабна пожежа в одному з портів Одещини, дим від якої забруднив повітря і на території Молдови.

"Це транскордонний вплив, і це абсолютно інша відповідальність. Обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому", - відмитів він.

Крім того, росіяни критично забруднили Азовське море.

Рік тому збитки довкіллю через війну зараз оцінюють у 2 трильйони гривень.

 

війна в Українідовкілля

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