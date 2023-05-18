росія дедалі більше стає агресивною стосовно Молдови – Санду

Президентка Молдови розповіла, як хоче врятувати країну від російської агресії.

Молдові для захисту від можливої російської агресії потрібно якнайшвидше приєднатись до Євросоюзу.

Про це заявила президентка країни Майя Санду, інформує агентство France Presse.

Саду зазначила, що ситуація в Молдові за складністю "незрівнянна з тим, що відбувається в Україні".

Разом із тим, через вже очевидні ризики "демократію Молдови можна врятувати лише у складі Європейського Союзу", оскільки "росія залишатиметься серйозним джерелом нестабільності ще довгі роки".

Крім того, президентка Молдови висловила впевненість, що рішення про початок переговорів щодо вступу країни до ЄС буде прийнято "вже найближчими місяцями".