росія додала Норвегію до списку недружніх держав

Уряд рф включив Норвегію до переліку іноземних держав, які здійснюють недружні дії проти російських дипломатичних та консульських представництв за кордоном.

Про це йдеться в Тelegram-каналі рос кабміну.

Для дипломатичних місій, яких включили в список, обмежена можливість наймати в посольства, консульства, представництва державних органів і держустанов працівників, які перебувають на території росії.

В переліку крім назв країн вказується кількість фізичних осіб, з якими дипломатичні місії таких країн можуть укладати трудові договори. За Норвегією закріплено ліміт в 27 осіб.

Список може розширюватися з урахуванням ворожих дій іноземних держав проти росії, які продовжуються.

До переліку вже були внесені США, Чехія, Греція, Данія, Словенія, Хорватія, Словаччина.