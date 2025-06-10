росія допоможе КНДР почати виробляти "шахеди" – Буданов

Буданов зазначив, що це призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю

росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу "шахед" на території Північної Кореї.

Про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БПЛА типу "Гарпія" і "Герань". Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї", – сказав він.

Наявність "шахедів" дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї. Безпілотники при масовому застосуванні можуть перевантажити протиповітряну оборону, відкриваючи шлях для атак іншими засобами ураження. Окрім того, "шахеди" виготовлені в Північній Кореї можна буде експортувати назад до росії для підтримки війни проти України.