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росія доводить економіку білорусі до передсмертного стану

28 липня 2025, 17:05
росія доводить економіку білорусі до передсмертного стану
Фото: EPA/UPG
У 2026–2027 рр. відбудеться загострення кризи і подальше затягування білоруської економіки в російську

Білоруська економіка перебуває у стагнації через інтеграцію з російською. Спад пояснюється скороченням попиту на білоруські товари в росії.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
 
У першому півріччі 2025 року ВВП білорусі зріс лише на 2,1 %, а інфляція досягла 7,3 %. Спад пояснюється шоковою ситуацією в сільському господарстві (мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в росії – ключовому торговельному партнері, на який припадає 60 % товарообігу. 
 
Поставки споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у рф знизилися більш ніж на 70%.
 
Зазначається, що зовнішньоторговельний дефіцит у січні-квітні зріс до $856 мільйонів: експорт зменшився на 0,3%, імпорт зріс на 4,7%.
 
"Промвиробництво додало лише 0,3%, підтримане внутрішнім попитом. Стагнація російської економіки (мінус 4% у річному вимірі в І кварталі) обмежує фінансові можливості Мінська. Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по купівельній спроможності та соціальній стабільності", — кажуть у розвідці.
 
За даними СЗРУ, санкції Заходу обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування.
 
Мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року за інерцією після 2024-го. У 2026–2027 рр. відбудеться загострення кризи – за падіння доходів населення і подальшого затягування білоруської економіки в російську стагфляційну орбіту.
Білорусьвійна в Україніросія окупанти

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