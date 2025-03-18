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росія дронами знищила нафтопереробний завод України

18 березня 2025, 14:55
росія дронами знищила нафтопереробний завод України
У компанії заявили, що цей удар став фатальним для бізнесу.
Вночі 17 березня нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, зазнав атаки ворожих безпілотників.
 
Про це йдеться у повідомленні компанії, яке є у розпорядженні ЕП.
 
За даними AES Group, по підприємству було випущено близько 20 дронів, а удари тривали протягом двох годин.
 
Це вже четверта атака на завод із лютого 2022 року. До цього підприємство працювало лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки воно повністю знищене.
 
У компанії заявили, що цей удар став фатальним для бізнесу.
 
"Фактично, йдеться про початок процедури банкрутства. Четверта атака виявилася смертельною для підприємства. Залишається лише сподіватися на міжнародні суди, але в нинішній геополітичній ситуації шанси на справедливість невеликі", – прокоментували в AES Group.
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