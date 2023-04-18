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росія другий день блокує перевірку українських суден – Bloomberg

18 квітня 2023, 17:00
росія другий день блокує перевірку українських суден – Bloomberg
Фото з вільного доступу
росіяни формують власний план інспекцій, вибираючи кораблі з черги на свій розсуд, що повністю не відповідає умовам "зернової угоди".

Поставки українського зерна через "зерновий коридор" призупинені вже другий день, через росіян, які порушують умови угоди.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"росія, як і раніше, відмовляється слідувати плану українських портів і нав'язує українським портам свій власний план, що є неприйнятним", – йдеться в текстовому повідомленні Міністерства.

Минулого тижня росіяни вже призупиняли реєстрацію суден в односторонньому порядку, які подавали українські порти для формування інспекційного плану. В результаті таких дій інспекція була зупинена на один день.

"Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи кораблі з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам Ініціативи та неприйнятно для України", – заявили днем раніше у Міністерстві.

При цьому у москві заявляють, що можуть вийти з ініціативи, якщо питання її зерна та добрив не буде вирішене до травня цього року.

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