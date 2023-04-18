росія другий день блокує перевірку українських суден – Bloomberg
Поставки українського зерна через "зерновий коридор" призупинені вже другий день, через росіян, які порушують умови угоди.
Про це інформує Bloomberg з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
"росія, як і раніше, відмовляється слідувати плану українських портів і нав'язує українським портам свій власний план, що є неприйнятним", – йдеться в текстовому повідомленні Міністерства.
Минулого тижня росіяни вже призупиняли реєстрацію суден в односторонньому порядку, які подавали українські порти для формування інспекційного плану. В результаті таких дій інспекція була зупинена на один день.
"Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи кораблі з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам Ініціативи та неприйнятно для України", – заявили днем раніше у Міністерстві.
При цьому у москві заявляють, що можуть вийти з ініціативи, якщо питання її зерна та добрив не буде вирішене до травня цього року.