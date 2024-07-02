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росія двічі відправила підводний човен до Ірландського моря – Bloomberg

02 липня 2024, 16:17
росія двічі відправила підводний човен до Ірландського моря – Bloomberg
Фото: facebook.com/USNavy
Безпрецедентне переміщення підводного човна відбулося після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

російський підводний човен прогнали з гавані Корка. 

Про це пише агенція Bloomberg

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські ударні підводні човни двічі здійснювали місії в Ірландському морі і це змусило військових Британії вжити заходів із захисту територіальних вод.

"Перше розгортання російського підводного човна класу "Kilo"поблизу Ірландського моря, яке відокремлює острів Ірландія від Великої Британії, відбулося близько 18 місяців тому. Другий випадок стався нещодавно", - пише видання. 

Джерела агенції кажуть, шо масштаби переміщень підводних човнів вийшли за рамки того, що раніше бачили у Британії.

Двоє співрозмовників заявили, що офіційні особи США знали про рух субмарин. 

А от в британському Міністерстві оборони зазначили, що не коментує операції. Високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що США відстежують діяльність російського флоту. Представники Білого дому відмовилися коментувати останні повідомлення.

розгортання рф підводних човнів навколо Британії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні або спробою залякати британців у відповідь на підтримку України, пишу журналісти. 

Про розміщення російських підводних човнів у водах, що оточують Британію і західну Ірландію під час війни в Україні, вже було відомо, хоча раніше не повідомлялося, що вони прямували в Ірландське море. 

В минулому році ірландські ЗМІ повідомили, що британський гелікоптер і військовий корабель переслідували російський підводний човен за межами гавані Корка на південному заході Ірландії, оскільки в ірландських військових не було можливостей протистояти підводним загрозам.

Нагадаємо, що підводний човен класу "Kilo" це дизель-електричний ударний підводний човен, здатний запускати крилаті ракети "Калібр" і торпеди та морські міни.

Росіяпідводний човен

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