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ПОЛІТИКА

росія формує ще одну дивізію в Україні – британська розвідка

30 листопада 2023, 12:59
росія формує ще одну дивізію в Україні – британська розвідка
Джерело: volynnews
Її основою стануть десантні війська.

Повітряно-десантні війська росії, ймовірно, розпочали розгортання новоствореної 104-ої гвардійської повітряно-десантної дивізії в Україні. ЇЇ, ймовірно, збираються розмістити  в Херсонській області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

У серпні 2023 року міністр оборони росії Сергій Шойгу оголосив про плани відновити 104 ПДД, яка була скорочена до меншого, бригадного, з'єднання у 1998. До її складу, ймовірно, увійде 337-й полк, додатковий маневрений полк і 52-га артилерійська бригада.

"З додаванням 104 ПДД кількість дивізій у бойовому порядку російських збільшиться до п'яти. Дивізія ймовірно, буде погано підготовленою і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ПДВ", - зазначають аналітики британської розвідки.

Дивізія, зокрема, перейде під командування російського генерала, відповідального за бойові дії в Херсонській області, генерал-полковника Міхаіла Теплінського. ДО його повноважень належатиме загальне командування ПДВ.

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