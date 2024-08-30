Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія формує загони тероборони для підтримки "звільнення" Курської області – ISW

30 серпня 2024, 10:12
росія формує загони тероборони для підтримки
Але мова про мобілізацію наразі не йде.

Уряд рф створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ у Курську область.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Формування таких загонів свідчить про небажання російського президента Володимира путіна більш серйозно протидіяти вторгненню у вигляді мобілізації через ризики суспільного невдоволення чи масштабної передислокації військ, що зірве наступальні операції росії на сході України", - пишуть аналітики. 

Виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов оголосив про створення добровольчого загону "БАРС-Курськ" і додав, що основним завданням формування буде "забезпечення безпеки" в області під час вторгнення і заселення прикордонних населених пунктів області в подальшому.

Смирнов сказав, що загін співпрацюватиме з російськими військовими і штабом контртерористичної операції, які здійснюють нагляд за поточними діями рф в Курській області, а також надаватиме гуманітарну підтримку жителям прикордонних населених пунктів.

За словами губернатора, добровольці підпишуть шестимісячні контракти, пройдуть навчання й отримають будь-яку "необхідну" зброю для виконання своїх обов'язків. 

Уряд Курської області опублікувала оголошення про набір до загону 24 серпня.

Крім того, уряд рф також формує загони "БАРС-Брянськ" і "БАРС-Бєлгород", які надаватимуть підтримку Північному угрупованню російських військ. 

За оцінками, загалом до складу загонів може увійти 4 921 доброволеців.

"Формування цих нових добровольчих загонів відповідає стратегії кремля, спрямований на уникнення передислокації в Курську область досвідчених чи боєздатних підрозділів, що беруть участь у бойових діях на Покровському або Торецькому напрямках. Причиною є побоювання уповільнення темпів російських наступальних операцій на цих більш пріоритетних напрямках", - пишуть аналітики ISW.

Також москва значною мірою покладається на призовників і нерегулярні сили, перекинуті з менш пріоритетних напрямків в Україні, для захисту від вторгнення ЗСУ до Курської області.

Нещодавно путін вказав на бажання надалі покладатися на російських добровольців для протистояння українському вторгненню під час зустрічі 12 серпня з російськими військовими, силовиками і цивільними посадовими особами. Тоді путін натякав на готовність підписати контракти на проходження військової служби серед майбутніх "добровольців".

Аналітики додають, що путін послідовно розраховував на добровольчі та іррегулярні формування для полегшення нестачі людських ресурсів під час війни. Він також уникав оголошення загальної мобілізації або чергового раунду часткової мобілізації, які були б неймовірно непопулярними серед російського суспільства.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що путін "майже напевно вкрай не бажає оголошувати загальну мобілізацію".

Вона додають, що президент рф буде продовжувати покладатися на нерегулярні формування для боротьби з українським вторгненням у Курську область, доки російські наступальні операції на сході України не досягнуть кульмінації. 

І ймовірно тоді путін може розглянути можливість перекидання більш боєздатних російських сил із цих напрямів, аби відтіснити українські підрозділи назад за кордон.

 
ISWвійна в УкраїніКурська область

Останні матеріали

Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 09:16
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Політика
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 08:03
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Cуспільство
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 14:35
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Політика
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 12:36
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Cуспільство
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 23:40
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Політика
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 16:50
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Політика
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 11:13
росіяни призупинили просування ЗСУ в Курській області. 30 тисяч кинуто на цей напрямок – Том Купер
Cуспільство
росіяни призупинили просування ЗСУ в Курській області. 30 тисяч кинуто на цей напрямок – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 03:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється