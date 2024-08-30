росія формує загони тероборони для підтримки "звільнення" Курської області – ISW

Але мова про мобілізацію наразі не йде.

Уряд рф створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ у Курську область.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Формування таких загонів свідчить про небажання російського президента Володимира путіна більш серйозно протидіяти вторгненню у вигляді мобілізації через ризики суспільного невдоволення чи масштабної передислокації військ, що зірве наступальні операції росії на сході України", - пишуть аналітики.

Виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов оголосив про створення добровольчого загону "БАРС-Курськ" і додав, що основним завданням формування буде "забезпечення безпеки" в області під час вторгнення і заселення прикордонних населених пунктів області в подальшому.

Смирнов сказав, що загін співпрацюватиме з російськими військовими і штабом контртерористичної операції, які здійснюють нагляд за поточними діями рф в Курській області, а також надаватиме гуманітарну підтримку жителям прикордонних населених пунктів.

За словами губернатора, добровольці підпишуть шестимісячні контракти, пройдуть навчання й отримають будь-яку "необхідну" зброю для виконання своїх обов'язків.

Уряд Курської області опублікувала оголошення про набір до загону 24 серпня.

Крім того, уряд рф також формує загони "БАРС-Брянськ" і "БАРС-Бєлгород", які надаватимуть підтримку Північному угрупованню російських військ.

За оцінками, загалом до складу загонів може увійти 4 921 доброволеців.

"Формування цих нових добровольчих загонів відповідає стратегії кремля, спрямований на уникнення передислокації в Курську область досвідчених чи боєздатних підрозділів, що беруть участь у бойових діях на Покровському або Торецькому напрямках. Причиною є побоювання уповільнення темпів російських наступальних операцій на цих більш пріоритетних напрямках", - пишуть аналітики ISW.

Також москва значною мірою покладається на призовників і нерегулярні сили, перекинуті з менш пріоритетних напрямків в Україні, для захисту від вторгнення ЗСУ до Курської області.

Нещодавно путін вказав на бажання надалі покладатися на російських добровольців для протистояння українському вторгненню під час зустрічі 12 серпня з російськими військовими, силовиками і цивільними посадовими особами. Тоді путін натякав на готовність підписати контракти на проходження військової служби серед майбутніх "добровольців".

Аналітики додають, що путін послідовно розраховував на добровольчі та іррегулярні формування для полегшення нестачі людських ресурсів під час війни. Він також уникав оголошення загальної мобілізації або чергового раунду часткової мобілізації, які були б неймовірно непопулярними серед російського суспільства.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що путін "майже напевно вкрай не бажає оголошувати загальну мобілізацію".

Вона додають, що президент рф буде продовжувати покладатися на нерегулярні формування для боротьби з українським вторгненням у Курську область, доки російські наступальні операції на сході України не досягнуть кульмінації.

І ймовірно тоді путін може розглянути можливість перекидання більш боєздатних російських сил із цих напрямів, аби відтіснити українські підрозділи назад за кордон.