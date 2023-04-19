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росія глушить Starlink в Україні за допомогою секретної зброї – WP

19 квітня 2023, 12:30
росія глушить Starlink в Україні за допомогою секретної зброї – WP
Фото: СNN
Москва намагається блокувати доступ ЗСУ до Інтернету через Starlink.

росія намагається перекрити доступ українських військ до Інтернету через супутниковий зв'язок  Starlink.

Про це пише The Washington Post із посиланням на секретну доповідь американської розвідки.

За даними видання, москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол", намагаючись порушити передавання даних Starlink в Україні.  

Згідно з висновками зазначається, що програма, нібито розроблена для захисту супутників кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його супротивники.

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни Маск коротко прокоментував спроби кремля атакувати цю технологію, зазначивши, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб "глушіння і злому", росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Речник Міністерства оборони України Костянтин Жура заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля росії і "вживають заходів для їх нейтралізації". Посольство росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Наразі невідомо, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів з "Тоболом" або іншими засобами глушіння, наприклад "Тірада-2".

Аналітики виявили щонайменше сім комплексів "Тобол" в росії, всі вони розташовані поруч з об'єктами, що використовуються для відстеження супутників.

У документі розвідки США повідомляється про три місця в росії, де розташовані системи радіоелектронної боротьби "Тобол", де проводилися випробування – один під Москвою, один поблизу Криму і ще один у Калінінграді – є найближчими до України, що робить їх придатними для атаки українських засобів зв’язку.

СШАінтернетstarlinkвійна в Україніросія окупантисекретні дані

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