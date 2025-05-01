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росія готова обговорити з США присутність американців на ЗАЕС

01 травня 2025, 09:08
росія готова обговорити з США присутність американців на ЗАЕС
Фото: nikvesti.com
Раніше росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання.

Уряд рф готовий обговорити зі США їхню присутність на Запорізькій АЕС. 

Про це заявив глава російського "Росатому" Олексій Ліхачов у відповідь на питання Інтерфаксу.

Раніше росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання.

"У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни ми готові обговорити це з американською стороною", – сказав він. 

Минулого понеділка глава МЗС hрф Сергій Лавров заявив, що москва не отримувала від Вашингтона пропозицій щодо подальшої долі ЗАЕС та її можливого спільного управління США і Україною.

"Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізької АЕС знаходиться у віданні російської державної корпорації "Росатом", під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику та здійснює моніторинг", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС це найбільша атомна станція в Європі. 

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну станцію було окуповано.

 
РосіяСШАЗАЕС

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