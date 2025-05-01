росія готова обговорити з США присутність американців на ЗАЕС

Раніше росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання.

Уряд рф готовий обговорити зі США їхню присутність на Запорізькій АЕС.

Про це заявив глава російського "Росатому" Олексій Ліхачов у відповідь на питання Інтерфаксу.

Раніше росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання.

"У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни ми готові обговорити це з американською стороною", – сказав він.

Минулого понеділка глава МЗС hрф Сергій Лавров заявив, що москва не отримувала від Вашингтона пропозицій щодо подальшої долі ЗАЕС та її можливого спільного управління США і Україною.

"Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізької АЕС знаходиться у віданні російської державної корпорації "Росатом", під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику та здійснює моніторинг", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС це найбільша атомна станція в Європі.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну станцію було окуповано.