Росія готова захищати віруючих в Україні, - Путін

Путін знову поскаржився на нібито втручання української влади у церковні справи

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія залишає за собою право реагувати в разі загрози порушення права на свободу віросповідання в сусідніх країнах.

Так, коментуючи створення в Україні автокефальної церкви, Путін знову поскаржився на нібито втручання української влади у церковні справи і додав, що в Росії подібні дії вважають "абсолютно неприпустимими".

"Ми поважали і будемо поважати незалежність церковного життя, тим більше - в сусідній суверенній країні", - сказав він на заході з нагоди десятиріччя інтронізації очільника РПЦ Кирила, інформує "Українська правда".

"Тим не менш, залишаємо за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, в тому числі і на свободу віросповідання", - підкреслив Путін.

Також він подякував Кирилу за "духовне годування" російського воїнства і заявив, що це нібито допомагає офіцерам і солдатам бути переконаним у своїй "моральній правоті".

Також Путін відзначив зусилля глави РПЦ у "зміцненні довіри" між країнами і народами і висловив сподівання, що "Російська православна церква і надалі матиме дієву миротворчу силу".

Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.

УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.