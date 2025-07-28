росія готує інформаційні атаки на Україну: ЦПД назвав головні загрози серпня

За прогнозом ЦПД, серед основних тем, які кремль планує використати для атак в інформаційному просторі: протестні настрої в Україні, ситуація на фронті, перебіг перемовин у Стамбулі, ефективність протиповітряної оборони та події на тимчасово окупованих територіях.

У першій половині серпня росія може активізувати інформаційно-психологічні операції (ІПсО) проти України, використовуючи низку чутливих тем для дестабілізації ситуації в країні та впливу на міжнародну думку.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД).

За прогнозом ЦПД, серед основних тем, які кремль планує використати для атак в інформаційному просторі: протестні настрої в Україні, ситуація на фронті, перебіг перемовин у Стамбулі, ефективність протиповітряної оборони та події на тимчасово окупованих територіях.

Мітинги як інструмент пропаганди

ЦПД очікує спроби інтерпретувати мирні акції в Україні як прояви соціального розколу, заклики до "капітуляції" чи навіть "повалення влади". Російські ЗМІ можуть поширювати такі наративи, щоб створити хибну картину нестабільності в Україні та вплинути на західну аудиторію.

Фейкова інформація про фронт

росія, ймовірно, продовжить поширювати фейкові новини про нібито успішний наступ на Дніпро чи інші великі міста. ЦПД попереджає про можливість вкидання неправдивої інформації, яка приписуватиметься українським військовим чи місцевим посадовцям.

Маніпуляції навколо перемовин у Стамбулі

Очікується дискредитація української делегації, яку російська сторона може звинуватити у затягуванні переговорного процесу. При цьому ініціативи щодо зустрічей світових лідерів Кремль, імовірно, подаватиме як "безглузді формальності".

Напередодні Дня Повітряних Сил України (3 серпня) може бути запущена кампанія щодо знецінення ефективності української ППО. Також очікується героїзація російських військових у зв’язку з річницею бойових дій у Курській області та наратив про Україну як "агресора".