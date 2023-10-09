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ПОЛІТИКА

росія готує масштабну кампанію з дискредитації України на Близькому Сході – розвідка

09 жовтня 2023, 17:29
росія готує масштабну кампанію з дискредитації України на Близькому Сході – розвідка
(flickr.com/idfonline
Україна має інформацію, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС трофейну зброю від США та ЄС, яку захопили під час війни в Україні.

росія використовує напад терористів ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило 9 жовтня.

Україна має інформацію, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС трофейну зброю від США та ЄС, яку захопили під час війни в Україні. Наступним кроком, за планом росіян, мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Ці фейки, за даними розвідки, мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань"у західних ЗМІ.

Також російські спецслужби збираються для переконливості використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який шпигував для російських спецслужб та нещодавно втік до москви.

Зазначимо, що росія вже почала поширювати фейки про українську зброю у терористів ХАМАС. Втім у Міноборони України підкреслили, що українці не могли б передати зброю бойовикам, адже наші західні партнери пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони нам постачають для боротьби з російською агресією.

російські пропагандисти поширюють відео, на якому, начебто, представники терористичного угрупування ХАМАС демонструють українську зброю. Зокрема арабською мовою стверджується, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння.

В Міноборони пояснили, що відео триває лише 12 секунд і викликає багато сумнівів.

"Слід зазначити, що по суті, українці не могли б цього зробити, адже наші західні партнери пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони нам постачають для боротьби з російським агресором", - додали в міністерстві.

Міноборони наголосило, що вірогідно, дане відео нашвидкоруч було зняте якимось з російських центрів інформаційно-психологічних операцій.

"Таким чином росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з ХАМАС. Ну ми то знаємо про зустрічі високопосадовців рф з лідерами та членами терористичної організації. Терористи давно співпрацюють з терористами", - наголосили в Міноборони.

війназброядискримінаціяфейкрф тероризмХамас: Ізраїль

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