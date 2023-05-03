росія готує масштабний терористичний акт: Подоляк про "атаку" дронами кремля

Поява дронів на території кремля може свідчити "виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву".

"Атака" дронів на кремль може свідчити про підготовку росіянами масштабного теракту.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Все передбачувано. росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє дрони над кремлем", – пояснив Подоляк.

Представник ОП наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкти на території рф, оскільки це не вирішує жодної воєнної задачі.

Він зазначив, що поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об'єктах чи на території кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву.