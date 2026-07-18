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росія готує мобілізацію на пів мільйона людей

18 липня 2026, 17:34
росія готує мобілізацію на пів мільйона людей
Фото: з вільного доступу
Восени москва може залучити до 500 тисяч осіб для поповнення армії, частину з яких планують відправити на фронт уже після короткої підготовки.

росія восени може розпочати масштабну мобілізаційну кампанію, у межах якої планує залучити від 500 тисяч людей. Частину з них, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО, можуть відправити на передову вже найближчими тижнями.

Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко у Telegram-каналі.

За його словами, російське військове керівництво планує використовувати мобілізованих за двома напрямами: частину  для поповнення підрозділів на сході України, де тривають активні бойові дії, а інших  для підготовки до можливого відкриття нового напрямку фронту.

"росія готує мобілізацію від 500 тис. людей на осінь. Деяких планують кидати в бій у перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план рф",  заявив Коваленко.

Він наголосив, що Україну очікує складний осінньо-зимовий період із важкими піхотними боями, де ключову роль відіграватимуть не лише особовий склад, а й безпілотники, авіаційні бомби та інші засоби ураження.

"Кірієнко та Гєрасімов запевнили путіна, що це допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам усім потрібна буде єдність та ефективність", – додав глава ЦПД.

Водночас інформація про підготовку такої мобілізації наразі є оцінкою українського відомства. російська влада офіційно про нову хвилю мобілізації не оголошувала.

 

Росіявійнамобілізація

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