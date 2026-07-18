росія готує мобілізацію на пів мільйона людей

Восени москва може залучити до 500 тисяч осіб для поповнення армії, частину з яких планують відправити на фронт уже після короткої підготовки.

росія восени може розпочати масштабну мобілізаційну кампанію, у межах якої планує залучити від 500 тисяч людей. Частину з них, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО, можуть відправити на передову вже найближчими тижнями.

Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко у Telegram-каналі.

За його словами, російське військове керівництво планує використовувати мобілізованих за двома напрямами: частину – для поповнення підрозділів на сході України, де тривають активні бойові дії, а інших – для підготовки до можливого відкриття нового напрямку фронту.

"росія готує мобілізацію від 500 тис. людей на осінь. Деяких планують кидати в бій у перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план рф", – заявив Коваленко.

Він наголосив, що Україну очікує складний осінньо-зимовий період із важкими піхотними боями, де ключову роль відіграватимуть не лише особовий склад, а й безпілотники, авіаційні бомби та інші засоби ураження.

"Кірієнко та Гєрасімов запевнили путіна, що це допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам усім потрібна буде єдність та ефективність", – додав глава ЦПД.

Водночас інформація про підготовку такої мобілізації наразі є оцінкою українського відомства. російська влада офіційно про нову хвилю мобілізації не оголошувала.