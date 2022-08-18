росія може вдатися до провокацій на Запорізькій АЕС

В РНБО відповіли на заяву міноборони рф.

росія поширює дезінформацію про підготовку Україною провокації на Запорізькій АЕС під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша в Україну, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

"Зважаючи на встановлення фактів майже безперервних провокативних обстрілів Запорізької АЕС окупаційними військами, повідомлення про провокації Силами оборони України не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією", - наголошують в ЦПД.

Раніше міноборони рф повідомило про начебто підготовку Україною "резонансної провокації на Запорізькій АЕС під час візиту до України генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша".

Зокрема, у російському відомстві заявили, що "19 серпня київський режим готує резонансну провокацію на Запорізькій АЕС, внаслідок якої російську федерацію звинуватять у створенні техногенної катастрофи на даній електростанції", а також описали можливий "сценарій" розвитку подій.

Як повідомлялося, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вчора прибув до Львова.

У четвер, 18 серпня 2022 року, заплановані його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.