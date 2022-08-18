НОВИНИВ РНБО відповіли на заяву міноборони рф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія може вдатися до провокацій на Запорізькій АЕС
Фото: nikvesti.com
росія поширює дезінформацію про підготовку Україною провокації на Запорізькій АЕС під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша в Україну, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.
"Зважаючи на встановлення фактів майже безперервних провокативних обстрілів Запорізької АЕС окупаційними військами, повідомлення про провокації Силами оборони України не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією", - наголошують в ЦПД.
Раніше міноборони рф повідомило про начебто підготовку Україною "резонансної провокації на Запорізькій АЕС під час візиту до України генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша".
Зокрема, у російському відомстві заявили, що "19 серпня київський режим готує резонансну провокацію на Запорізькій АЕС, внаслідок якої російську федерацію звинуватять у створенні техногенної катастрофи на даній електростанції", а також описали можливий "сценарій" розвитку подій.
Як повідомлялося, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вчора прибув до Львова.
У четвер, 18 серпня 2022 року, заплановані його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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18 08 2022 14:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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