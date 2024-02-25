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росія готує наступ на кінець травня або на початок літа – Зеленський

25 лютого 2024, 20:33
росія готує наступ на кінець травня або на початок літа – Зеленський
Березень-квітень будуть складними для України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що березень-квітень будуть складними для України, а також повідомив, що росія готує наступ на кінець травня або на початок літа.

Про це він заявив на пресконференції.

На питання, що буде з Україною через рік, якщо теперішня динаміка війни буде продовжуватися, і недостатнє постачання зброї та боєприпасів буде і надалі, Зеленський відповів:

"Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є колихання в США, які мають вплив на деякі держави. Хоча ЄС відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску. росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до бою. Я вважаю, що їх бій, який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що переломним моментом стануть вибори у США, і після цього буде зрозуміло, що відбудеться далі.

Зеленський додав, що те, як може виглядати кінець цього року, залежатиме від багатьох речей. Президент наголосив, що якби зараз Україна отримала 10 систем Patriot і розмістила їх біля фронту, росіяни б відступили.

"Якщо б ці системи ми могли б застосувати ближче до лінії фронту, росіяни би до нас не підійшли. Вони би відступили. Ми би зламали їхні лінії оборони і пішли би вперед. 10 Патріотів кардинально змінили би ситуацію. Це не означає, що все вирішують системи Патріот. Я вам навів один приклад. Таких назв було б дві-три і був би кінець їхній обороні. Просто кінець. І тоді ми зможете відповісти собі на питання: "А чому в України цього немає?". Ну. Значить, це потрібно не всім"., - наголосив Президент.

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