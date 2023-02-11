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росія готує насильницький наступний етап у війни — NYT

11 лютого 2023, 15:19
росія готує насильницький наступний етап у війни — NYT
рф накопичує в Україні та довкола неї велику кількість особового складу та техніки для можливого нового фронту в Україні для відволікання від Донбасу.

У статті The New York Times сказано, що “Накопичивши близько 320 тис. солдатів в Україні та 150 тис. у навчальних таборах, кремль може спробувати захопити українські позиції масованістю наступу”.

росія розміщує десятки тисяч військових таким чином, що це може вказувати на її можливий намір одночасно наступати з півночі та півдня. 

Ще один з варіантів наступу може стати відкриття нового фронту для відволікання українських сил або оточення українських сил на Донбасі.

Відкриття нового фронту, вірогідно, означатиме наступ із території росії, тож українці уважно стежать за пересуваннями навколо прикордонного міста Суми, а також за спробами повернутися на Харківщину”, - пише NYT.

Військові рф накопичують особовий склад, у тому числі щойно мобілізованих, так аби вони була поза досяжністю ракет HIMARS, написано у газеті.

РосіявійнанаступNew York Times

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