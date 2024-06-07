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ПОЛІТИКА

росія готує нові інформаційні операції проти військового керівництва України

07 червня 2024, 13:34
росія готує нові інформаційні операції проти військового керівництва України
Стоп росія
У розвідці розповіли, що саме збираються робити окупанти.

російські спецслужби готують нову інформаційно-психологічну операцію, аби спробувати дискредитувати військове керівництво України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зокрема, ІПСО вартістю 15 млн доларів готується проти української військової розвідки.

"Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України й західних держав відповідних  матеріалів. Йдеться про низку статей та «фільмів», у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки та оборони України", – зазначили в ГУР МОУ.

За даними української розвідки, мета такої ІПСО полягає у: 

  • дискредитації бойових спецпідрозділів України, їхніх офіцерів та співробітників; 
  • блокуванні роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти рф; 
  • створенні в Україні ще одного фактору суспільної напруги.
ГУРІПСОросія загроза

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