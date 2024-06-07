росія готує нові інформаційні операції проти військового керівництва України
російські спецслужби готують нову інформаційно-психологічну операцію, аби спробувати дискредитувати військове керівництво України.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Зокрема, ІПСО вартістю 15 млн доларів готується проти української військової розвідки.
"Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України й західних держав відповідних матеріалів. Йдеться про низку статей та «фільмів», у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки та оборони України", – зазначили в ГУР МОУ.
За даними української розвідки, мета такої ІПСО полягає у:
- дискредитації бойових спецпідрозділів України, їхніх офіцерів та співробітників;
- блокуванні роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти рф;
- створенні в Україні ще одного фактору суспільної напруги.