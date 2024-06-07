росія готує нові інформаційні операції проти військового керівництва України

У розвідці розповіли, що саме збираються робити окупанти.

російські спецслужби готують нову інформаційно-психологічну операцію, аби спробувати дискредитувати військове керівництво України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зокрема, ІПСО вартістю 15 млн доларів готується проти української військової розвідки.

"Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України й західних держав відповідних матеріалів. Йдеться про низку статей та «фільмів», у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки та оборони України", – зазначили в ГУР МОУ.

За даними української розвідки, мета такої ІПСО полягає у: