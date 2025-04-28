росія готує нову армію біля кордонів з НАТО – WSJ

Вже цього року росія збільшила військові витрати до понад 6% ВВП, що значно вище за 3,6% на початку війни.

Світ поки ще зосереджений на війні в Україні, але кремль непомітно збільшує військову присутність уздовж інших своїх кордонів з Європою.

На думку західних аналітиків та розвідувальних служб, ці сили готуються до конфлікту з НАТО, йдеться в статті The Wall Street Journal.

В Петрозаводську, який розташований приблизно за 160 км від Фінляндії, росіяни розвивають бази для створення нового армійського командування, яке протягом кількох років має очолити десятки тисяч військових.

Наразі більшість російських військових рф зайняті на українському фронті, проте одночасно росія активізує військові набори, збільшує випуск зброї та оновлює залізничні лінії в прикордонних районах.

Фінляндія, яка передала СРСР частину територій ще в 1940 році і довгий час уникала конфліктів з москвою7

Однак після нападу рф на Україну стала частиною НАТО і зараз посилює свої кордони електронними системами захисту та колючими загородженнями.

Разом з тим президент США Дональд Трамп, який виступає за відновлення відносин з росієютаі пропонує завершити війну переговорами, вважає, що побоювання щодо російських амбіцій перебільшені, але деякі експерти вважають, що активність на фінському кордоні — частина підготовки москви до можливого конфлікту з НАТО.

На думку директора Центру аналізу стратегій і технологій у москві Руслана Пухова, після повернення з України війська можуть розглядати Фінляндію як противника.

У 2025 році росія збільшила військові витрати до понад 6% ВВП, що значно вище за 3,6% на початку війни.

А от того року США витратили на оборону 3,4% ВВП, а середні витрати країн ЄС становили 2,1%. На думку Крістофера Каволі, командувача американськими силами в Європі, чисельність російської армії зараз перевищує показники до війни.

Данська розвідка пише, що за лютий було зазначено, що рф може почати великий військовий конфлікт у Європі протягом п’яти років у разі послаблення НАТО. Західні військові попереджають, що перемир’я в Україні дозволить росії швидше перевоєно рачитися.

Також відомо, що країни НАТО на східному фланзі посилюють кордони: встановлюють протитанкові бар’єри, копають траншеї та повертаються до практики розміщення протипіхотних мін, зокрема Польща, Естонія, Латвія і Литва.

Аналітики вважають, що в разі обмеженої операції проти країн Балтії рф може діяти вже невдовзі після закінчення конфлікту в Україні. Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, припускає, що повномасштабний конфлікт з НАТО можливий протягом семи-десяти років в залежності від обставин.

Для зосередження зусиль на заході, в 2024 році кремль реформував військову структуру, заснувавши нові військові округи, орієнтовані на захист москви і Санкт-Петербурга. Столичний військовий округ інтегрується з транспортною мережею Білорусі, а головне зростання спостерігається в Ленінградському військовому окрузі, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. Західна розвідка повідомляє, що бригади тут будуть розширені у дивізії з чисельністю близько 10 тисяч військових.

У Петрозаводську планується будівництво нових казарм, полігонів та складів для потреб армії. За даними групи Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки, росія активно прокладає нові залізничні лінії вздовж кордонів із Фінляндією, Норвегією та на південь від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією.

За даними США, до армії рф щомісяця вступає близько 30 тисяч новобранців, що більше ніж 25 тисяч минулого літа, а східноєвропейські спецслужби вважають, що ця цифра може збільшитися до 40 тисяч на місяць.

Тому росія може організувати ротацію військових в Україні і створити нові підрозділи, дислоковані на її території, а нові частини, розміщені поблизу кордонів з НАТО, отримають переважно сучасне озброєння, тоді як Україні продовжують постачати в основному модернізовані радянські зразки.

Ймовірно, восени цього року росія проведе нову демонстрацію військової могутності під час щорічних стратегічних навчань "Захід", які відбудуться в регіонах біля країн НАТО. Військові керівники на східному фланзі Альянсу прогнозують, що ці маневри будуть спрямовані на залякування Європи та демонстрацію росії як значущого учасника у зміні архітектури європейської безпеки.