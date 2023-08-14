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ПОЛІТИКА

росія готує нову мобілізацію – ГУР

14 серпня 2023, 19:42
росія готує нову мобілізацію – ГУР
Фото: з вільного доступу
Є дані про намір рф здійснити нову хвилю мобілізації.

росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Відтак, керівництво окупаційної армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад.

Про це повідомив в інтерв'ю Obozrevatel представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"За нашими оцінками, у кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що масова мобілізація – непопулярне рішення для путінського режиму, але іншого виходу нема. У кремлі "вже давно до цього готуються".

"Держава-агресорка вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", - зазначив Скібіцький.

Він нагадав, що росіянам, які не вчиняли воєнних злочинів та не хочуть брати участь у війні проти України, гарантовано захист в межах проекту для добровільної здачі в полон "Хочу жить".

мобілізації в росіївійна в Українірф тероризм

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