росія готує нову спробу прориву – Третя штурмова

російські війська, ймовірно, готують нову спробу наступу.

"Ми маємо, скажімо так, певну інформацію, що ворог концентрує сили і ще до кінця літа або складно сказати коли, але схоже на те, що це станеться. Буде ще одна спроба рухатися вперед. Тому що техніка і війська концентруються, а це значить, що вони будуть реалізовані. Де і як - покаже час", - підкреслив військовий.

За його словами, потенційно росіяни можуть ще раз спробувати піти в наступи, але це може бути в будь-якій точці фронту.

"Для розуміння, це як гра в шахи. Ворог концентрує десь сили, він іноді може робити так, щоб ввести нас в оману. Наприклад, показувати концентрацію в одному місці, а потім вночі швидко перекинути на інше місце. Тому, скоріше за все, все схоже на те, що ворог шукає слабке місце. Зі спілкування з друзями, які знаходяться на інших ділянках фронту, знаю, що в них теж відбувається постійний тиск на їхні позиції", - пояснив Волохов.

Він додав, що спостерігається накопичення ворожого резерву "на другій лінії, навіть краще сказати на третій - десь в тилу".

"Там, куди ми не можемо дістати дронами і спалити, вони накопичуються. Сказати, де це буде реалізовано, неможливо. Але ми маємо бути такими, щоби бути готовими на всіх ділянках до відбиття атаки. Маємо також тримати свої резерви і маємо пильно спостерігати за їхніми діями. Коли воно почнеться, то всі про це дізнаються",- акцентував Волохов.

Також він розповів, що рф продовжує тиснути і штурмувати позиції ЗСУ в пошуках уразливих місць.

При цьому боєць додав, що росіяни активні, але буквально забиті в землю - українські захисники не дають їм розвернутися, завдаючи втрат в особовому складі та техніці.