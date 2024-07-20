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росія готує нову спробу прориву – Третя штурмова

20 липня 2024, 20:55
росія готує нову спробу прориву – Третя штурмова
Фото: з вільного доступу
росіяни концентрують сили, заявив командир підрозділу "Терра".
російські війська, ймовірно, готують нову спробу наступу.
 
Про це розповів командир підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Микола Волохов в ефірі телемарафону.
 
"Ми маємо, скажімо так, певну інформацію, що ворог концентрує сили і ще до кінця літа або складно сказати коли, але схоже на те, що це станеться. Буде ще одна спроба рухатися вперед. Тому що техніка і війська концентруються,  а це значить, що вони будуть реалізовані. Де і як - покаже час", - підкреслив  військовий. 
 
За його словами, потенційно росіяни можуть ще раз спробувати піти в наступи, але це може бути в будь-якій точці фронту. 
 
"Для розуміння, це як гра в шахи. Ворог концентрує десь сили, він іноді може робити так, щоб ввести нас в оману. Наприклад, показувати концентрацію в одному місці, а потім вночі швидко перекинути на інше місце. Тому, скоріше за все, все схоже на те, що ворог шукає слабке місце. Зі спілкування з друзями, які знаходяться на інших ділянках фронту, знаю, що в них теж відбувається постійний тиск на їхні позиції", - пояснив Волохов. 
 
Він додав, що спостерігається накопичення ворожого резерву "на другій лінії, навіть краще сказати на третій - десь в тилу". 
 
"Там, куди ми не можемо дістати дронами і спалити, вони накопичуються. Сказати, де це буде реалізовано, неможливо. Але ми маємо бути такими, щоби бути готовими на всіх ділянках до відбиття атаки. Маємо також тримати свої резерви і маємо пильно спостерігати за їхніми діями. Коли воно почнеться, то всі про це дізнаються",- акцентував Волохов. 
 
Також він розповів, що рф продовжує тиснути і штурмувати позиції ЗСУ в пошуках уразливих місць.
 
При цьому боєць додав, що росіяни активні, але буквально забиті в землю - українські захисники не дають їм розвернутися, завдаючи втрат в особовому складі та техніці.

 

Харківська областьвійна в Українінаступ рфросія окупанти

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