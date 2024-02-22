росія готує територіальні претензії до США
Про це пише російсько-англійське видання The Moscow Times, посилаючись на члена комітету з міжнародних справ Розу Чемеріс.
Підписаний 1990 року договір, згідно з яким США отримали близько 30 тисяч кв. км економічної зони СРСР і понад 40 тисяч кв. км шельфу, найближчим часом може бути денонсовано.
"Наступним буде угода про співпрацю щодо Берингової протоки, укладена 1990 року між Шеварднадзе і державним секретарем США Джеймсом Бейкером", - заявила Чемеріс.
Ці слова підтвердив заступник міністра сільського господарства Максим Увайдов, який також був присутнім на засіданні.