росія готує територіальні претензії до США

кремль розглядає можливість відмови від виконання радянсько-американської "угоди Шеварднадзе - Бейкера", де було розмежовано морський простір Берингової протоки.

Про це пише російсько-англійське видання The Moscow Times, посилаючись на члена комітету з міжнародних справ Розу Чемеріс.

Підписаний 1990 року договір, згідно з яким США отримали близько 30 тисяч кв. км економічної зони СРСР і понад 40 тисяч кв. км шельфу, найближчим часом може бути денонсовано.

"Наступним буде угода про співпрацю щодо Берингової протоки, укладена 1990 року між Шеварднадзе і державним секретарем США Джеймсом Бейкером", - заявила Чемеріс.

Ці слова підтвердив заступник міністра сільського господарства Максим Увайдов, який також був присутнім на засіданні.