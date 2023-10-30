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росія готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод – ISW

30 жовтня 2023, 09:11
росія готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод – ISW
Вчора ЗСУ контратакували біля Авдіївки і продовжують відбивати спроби штурму противника.

Разом з тим російські війська готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод безпосередньо на північ від міста. 

Про це Інституту вивчення війни пише в звіті.
"Армія рф зосередила значну частину своєї бойової потужності навколо Авдіївки, зокрема має в своєму розпорядженні 40 тисяч особового складу на цьому напрямку і перекидає в цей район додаткові сили", - йдеться в звіті. 

В російських військах наявні елементи 12 окремих мотострілецьких бригад, 16 окремих стрілецьких полків мобілізаційного резерву, 22 окремих стрілецьких батальйонів мобілізаційного резерву, 11 окремих танкових батальйонів, окремого мотострілецького батальйону, та три зведені тактичні загони на рівні батальйону, включно з підрозділами БАРС і "Шторм-З".
На думку аналітиків ISW, російські військові частини, найімовірніше, загалом недостатньо укомплектовані та можуть бути батальйонами, бригадами або полками тільки за назвою з меншим особовим складом, ніж можна припустити за їхнім ешелонованим позначенням.

Крім того, російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ - Сватове, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. Українські сили відбили понад сім атак армії рф у районі Синьківки та Іванівки, а також відбили атаки в районі Петропавлівки.

Раніше ISW повідомляло, що окупанти втратили більше техніки у битві за Авдіївку, ніж під час наступу на Вугледар.

 

РосіяЗСУАвдіївський коксохімічний завод

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