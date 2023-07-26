Президент росії владімір путін може здійснити три закордонні поїздки: в Китай, Індію та Туреччину.

Про це сказав його помічник Юрій Ушаков.

"Візит путіна до Туреччини є в планах і у російської, і у турецької сторони. Але про конкретні сроки москва і Анкара поки не домовилися", – заявив Ушаков.

За словами помічника, президент рф пообіцяв Ердогану відвідати Туреччину.

Щодо інших поїздок строки більш конкретні: путіна вже запросили до КНР.

"Відомо, що ми отримали запрошення та маємо намір поїхати до Китаю", – сказав представник кремля, а відповідаючи на запитання щодо термінів візиту, уточнив, що йдеться про жовтень, коли проходитиме форум "Один пояс, один шлях".

До Індії російський президент може поїхати у вересні на саміт G20 (9-10 вересня у Нью-Делі), але формат його участі ще не визначений.