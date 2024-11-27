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росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW

27 листопада 2024, 10:57
росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
Фото: з вільного доступу
Аналітики вважають, що захоплення Дніпропетровщини може допомогти рф досягти стратегічної мети

російське керівництво прагне захопити ще більше українських територій, зокрема у Дніпропетровській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема 26 листопада директор Служби зовнішньої розвідки росії Сєргєй Наришкін заявив, що москва нібито відкрита до переговорів. Водночас він категорично відкинув можливість "заморожування" нинішньої лінії фронту або створення демілітаризованої зони.
 
Наришкін наголосив, що єдиний шлях до миру – це "усунення" причин, які, за його словами, змусили росію розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. На думку аналітиків, ця заява свідчить про те, що кремль продовжує наполягати на повній капітуляції Києва. Крім того, російські посадовці вкотре озвучили вимоги щодо передачі їм чотирьох українських областей, які росія частково окупувала.
 
Аналітики також вказують, що російське військове командування, ймовірно, розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області. Хоча ця область не входить до числа незаконно анексованих, за словами аналітиків, її захоплення могло б допомогти рф досягти її стратегічної мети – повного захоплення Донецької області.
Дніпропетровська областьвійна в Українінаступ рфросія окупанти

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