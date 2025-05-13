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росія готується до нового наступу – FT

13 травня 2025, 21:33
росія готується до нового наступу – FT
Фото: з вільного доступу
Такі дії ворога фіксує українська розвідка.
росія, ймовірно, готується до більш масштабного наступу. 
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
Неназвані представники української розвідки розповіли виданню, що про підготовку росії до наступу свідчить перекидання російських солдатів у ключові гарячі точки на полі бою.
 
Усе це відбувається на тлі пропозиції російського диктатора путіна провести прямі переговори з Україною.
 
Нагадаємо, перші після трирічної перерви переговори України та росії заплановані на четвер, 15 травня.
 
Поки що невідомо, хто братиме участь у діалозі з боку росії. При цьому президент України Володимир Зеленський може бути присутнім на переговорах, якщо там також буде російський диктатор путін. Також на переговори України та росії може приїхати президент США Дональд Трамп. Його участь залежить від того, чи захоче путін особисто брати участь у переговорах.

 

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