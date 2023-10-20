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ПОЛІТИКА

росія готується до нового наступу й накопичує артснаряди – розвідка Естонії

20 жовтня 2023, 20:33
росія готується до нового наступу й накопичує артснаряди – розвідка Естонії
Джерело: volynnews
З Північної Кореї в росію доставили 350 тисяч артилерійських снарядів.

росія наразі має артилерійських снарядів на рік ведення активних бойових дій проти України, а активізація її сил у районах Авдіївки на Донеччині та Куп’янська на Харківщині можуть свідчити про підготовку нового наступу.

Про це повідомив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, пише ERR.

За оцінкою естонських військових, основними напрямками для росії в Україні зараз стали дві ділянки фронту – Авдіївка-Мар'їнка і Куп'янськ-Лиман. Якщо влітку там фіксували по 20-40 атак на день, нині ж у середньому на ділянках відбувається по 76 атак на добу.

В естонській розвідці вважають, що росія називає ці дії активною обороною – ймовірно, маскуючи нинішні невдалі наступальні дії – для прикриття підготовки нового наступу.

"Я маю визнати, що дії, які вживає російська федерація на сході та північному сході, можуть призвести до того, що найближчими тижнями армія рф спробує розвинути успіх, спрямувати туди додаткові сили і перейти в наступ на тій ділянці фронту", – сказав Ківісельг.

На користь цієї версії свідчить і те, що з Північної Кореї в росію доставили 350 тисяч артилерійських снарядів. На думку керівника естонської військової розвідки, це суттєве поповнення складів, оскільки в росії залишалося лише близько чотирьох мільйонів снарядів.

"Якщо ми досі бачили, що росія випускає близько 10 тисяч снарядів за одну добу, то тієї кількості боєприпасів, що надіслала Північна Корея, повинно буде вистачити на місяць-півтора", – розмірковує він.

Ківісельг також допускає, що росія закінчила підготовку ударів по енергетичній інфраструктурі України, й їх можна очікувати "в найближчі тижні або місяць".

рф тероризмартснарядиПівденна Кореявійна

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