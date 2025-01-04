росія готується до продовження війни до 2027 року, - керівник ЦПД

Керівник ЦПД зазначив, що у росії намагаються використовувати наратив про "нелегітимність" українського президента, щоб вести переговори щодо війни в Україні без України

Про це розповів в етері телеканалу "Еспресо" керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, на це вказують не лише заяви російського диктатора путіна.

"Я аналізую не тільки заяви путіна, але й роботу військово-промислового комплексу, економічний потенціал та акценти, які робляться на оборону та продовження інтенсивної війни впродовж 2025 року, а також намагання накопичити ресурси і розподілити його таким чином, щоб вони могли воювати до 2027 року", – пояснив Коваленко.

Керівник ЦПД зазначив, що у росії намагаються використовувати наратив про "нелегітимність" українського президента, щоб вести переговори щодо війни в Україні без України. У москві сподівалися, що так вийде з новообраним президентом Дональдом Трампом. "росіяни роблять все можливе, щоб зірвати процес і звинуватити в цьому Україну, готуючи ресурси для продовження війни. Сподіваюся, що ці ходи передбачені не тільки нами, але й новою адміністрацією Дональда Трампа та Європейським Союзом", – продовжив Коваленко. На думку Коваленка, змусили путіна до перемовин можна лише через силу та ті країни, які підтримують дії рф – зокрема, Китай. Тож якщо вдасться залучити Пекін до перемовин, і не на боці москви, риторика росії зміниться. кремль не може підтримувати інтенсивність війни проти України без допомоги в обході санкцій та підтримки військово-промислового комплексу.

російське керівництво не хоче серйозних переговорів. Натомість москва намагається накопичити ресурси та розподілити їх так, щоб російські війська могли вести війну проти України до 2027 року.