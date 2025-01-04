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росія готується до продовження війни до 2027 року, - керівник ЦПД

04 січня 2025, 11:53
росія готується до продовження війни до 2027 року, - керівник ЦПД
Фото: з вільного доступу
Керівник ЦПД зазначив, що у росії намагаються використовувати наратив про "нелегітимність" українського президента, щоб вести переговори щодо війни в Україні без України
російське керівництво не хоче серйозних переговорів. Натомість москва намагається накопичити ресурси та розподілити їх так, щоб російські війська могли вести війну проти України до 2027 року.
 
Про це розповів в етері телеканалу "Еспресо" керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
 
За його словами, на це вказують не лише заяви російського диктатора путіна. 
 
"Я аналізую не тільки заяви путіна, але й роботу військово-промислового комплексу, економічний потенціал та акценти, які робляться на оборону та продовження інтенсивної війни впродовж 2025 року, а також намагання накопичити ресурси і розподілити його таким чином, щоб вони могли воювати до 2027 року", – пояснив Коваленко.
 
Керівник ЦПД зазначив, що у росії намагаються використовувати наратив про "нелегітимність" українського президента, щоб вести переговори щодо війни в Україні без України. У москві сподівалися, що так вийде з новообраним президентом Дональдом Трампом. 
 
"росіяни роблять все можливе, щоб зірвати процес і звинуватити в цьому Україну, готуючи ресурси для продовження війни. Сподіваюся, що ці ходи передбачені не тільки нами, але й новою адміністрацією Дональда Трампа та Європейським Союзом", – продовжив Коваленко.
 
На думку Коваленка, змусили путіна до перемовин можна лише через силу та ті країни, які підтримують дії рф – зокрема, Китай. Тож якщо вдасться залучити Пекін до перемовин, і не на боці москви, риторика росії зміниться. кремль не може підтримувати інтенсивність війни проти України без допомоги в обході санкцій та підтримки військово-промислового комплексу. 

 

війна в Україніросія окупанти

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