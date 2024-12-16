росія готується до війни з НАТО – міноборони рф

Білоусов зазначив, що рівень витрат на національну оборону у рф досяг показника в 6,3% ВВП

російський міністр оборони Андрій Білоусов заявив, що рф має бути готовою до будь-якого розвитку ситуації, включаючи можливу війну з НАТО найближчим десятиліттям.

Про це він заявив на розширеному засіданні колегії Міноборони рф.

"Про це говорять рішення, які були прийняті на саміті Північноатлантичного альянсу, що пройшов у липні цього року. Також це знаходить відображення в доктринальних документах США та інших країн НАТО", – заявив Білоусов.

До того ж міністр оборони рф зауважив, що російські військові порівняно з 2022 роком отримують у сім разів більше танків, у три рази більше БМП та БТР та у два рази більше безпілотників.

Рівень витрат на національну оборону досяг показника в 6,3% ВВП, що становить 32,5% федерального бюджету, зауважив Білоусов.