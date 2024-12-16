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росія готується до війни з НАТО – міноборони рф

16 грудня 2024, 14:32
росія готується до війни з НАТО – міноборони рф
Фото: Reuters
Білоусов зазначив, що рівень витрат на національну оборону у рф досяг показника в 6,3% ВВП

російський міністр оборони Андрій Білоусов заявив, що рф має бути готовою до будь-якого розвитку ситуації, включаючи можливу війну з НАТО найближчим десятиліттям.

Про це він заявив на розширеному засіданні колегії Міноборони рф.

"Про це говорять рішення, які були прийняті на саміті Північноатлантичного альянсу, що пройшов у липні цього року. Також це знаходить відображення в доктринальних документах США та інших країн НАТО", – заявив Білоусов.
 
До того ж міністр оборони рф зауважив, що російські військові порівняно з 2022 роком отримують у сім разів більше танків, у три рази більше БМП та БТР та у два рази більше безпілотників.
 
Рівень витрат на національну оборону досяг показника в 6,3% ВВП, що становить 32,5% федерального бюджету, зауважив Білоусов.
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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