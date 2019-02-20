Росія готується до військового удару по Україні, - Порошенко

Ескалація до рівня повномасштабної війни вже не є нереально

Подальша ескалація агресивних дій Російської Федерації стосовно України до рівня повномасштабної війни вже не є нереальною через концентрацію біля українського кордону великого угруповання ЗС РФ.

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час дебатів Генасамблеї ООН "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" в середу в Нью-Йорку, повідомляє "112 Україна".

Президент зазначив, загальна чисельність незаконних збройних формувань на Донбасі зараз складає близько 35 тис. бойовиків, а також 2100 військовослужбовців з російських регулярних Збройних сил.

За словами голови української держави, загальна чисельність російських Збройних сил вздовж російсько-українського кордону становить понад 87 тис. військових.

"Військові експерти однозначно відзначають, що озброєне угруповання на російському кордоні з Україною є тактичною наступальною ударною групою. Нічого спільного з обороною це не має. Вони призначені для військового удару, до цього готується Кремль. Тому подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є такою вже нереалістичною перспективою. Ось чому ми повинні забезпечити всебічний моніторинг у реальному часі ситуації вздовж російського кордону з Україною", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що, за даними ООН, з початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч людей.

Додамо, що в ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні і закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту.