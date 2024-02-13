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росія готується до військового зіткнення із Заходом – розвідка Естонії

13 лютого 2024, 17:38
росія готується до військового зіткнення із Заходом – розвідка Естонії
InformNapalm
В москві готуються до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття, вважають у Службі зовнішньої розвідки Естонії.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Про це заявив керівник естонської розвідувальної служби Каупо Росін.

За його словами, така оцінка ґрунтується на планах росії подвоїти кількість військ, розміщених вздовж кордону з Фінляндією, Естонією, Литвою і Латвією.

"росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", – заявив Росін.

За його словами, військовий напад з боку рф є "малоймовірним" у короткостроковій перспективі, частково через те, що кремль змушений тримати війська в Україні, і залишатиметься малоймовірним, якщо нарощування російських військ буде відповідним до нарощування сил в Європі.

Росін також сказав, що вважає малоймовірним суттєвий прорив російських окупаційних військ до президентських виборів, оскільки для досягнення цілей росії потрібно буде мобілізувати значно більше військ.

Здатність кремля забезпечити свої війська боєприпасами продовжує переважати над можливостями України, і якщо західна підтримка не буде збережена чи збільшена, Україна навряд чи зможе змінити ситуацію на полі бою.

Європейські країни НАТО попереджали про ризик агресії росії в найближчому майбутньому.

Нещзодавно голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що росія може напасти на НАТО.

 

РосіяЕстоніяЗахідРосін

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