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росія готується до затяжної війни й навмисно затягує переговорний процес – ISW

18 травня 2025, 11:11
росія готується до затяжної війни й навмисно затягує переговорний процес – ISW
Фото: Reuters
Аналітики вважають, що нелегітимний президент рф путін навмисно створює ілюзію готовності до діалогу
росія готується до затяжної війни проти України й навмисно затягує переговорний процес.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Згідно зі звітом, підхід Кремля до переговорів – зокрема нещодавні заяви у Стамбулі – свідчить, що метою росії залишається повна капітуляція України. Зазначають, що російська сторона не бачить припинення війни як результат компромісів, а висуває власні територіальні претензії як умову для перемир’я, а не як предмет діалогу.
 
Аналітики вважають, що нелегітимний президент рф путін навмисно створює ілюзію готовності до діалогу, водночас просуваючи ультимативні вимоги, неприйнятні для Києва, і не виявляє жодної схильності до поступок.
 
"путін, імовірно, не погодиться на компроміси доти, доки Україна та її західні партнери не зламають його уявлення про "війну на виснаження" Згідно із цією стратегією, росія намагається перемогти через безперервний повзучий наступ і поступове виснаження українських сил, позбавляючи Україну можливостей для масштабних контрнаступів", – ідеться у статті.
 
Наполягання рф на веденні переговорів без міжнародних посередників може свідчити про прагнення кремля показати, що саме він встановлює умови, намагаючись обмежити вплив західних союзників України, зокрема США, зауважує ISW.
 
У матеріалі додали, що москва свідомо затягує переговорний процес, щоб також отримати додаткові поступки від Заходу. Водночас за спостереженнями Інституту, українська сторона неодноразово демонструвала готовність до компромісів і ведення добросовісного діалогу.
 
Аналітики ISW також впевнені, що росія також свідомо підриває легітимність нинішньої української влади, щоб у майбутньому мати підстави не виконувати жодні мирні домовленості з Україною. 

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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