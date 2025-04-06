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росія готується легітимізувати "Талібан" як партнера в Центральній Азії

06 квітня 2025, 15:57
росія готується легітимізувати
Фото: eadaily.com
Рух "Талібан" був визнаний у росії терористичною організацією у 2003 році.
росія активізує контакти з афганським рухом "Талібан", використовуючи аргументи безпеки в Центральній Азії та боротьби з іншими озброєними угрупованнями.
 
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
 
Генеральна прокуратура рф звернулася до Верховного суду рф із клопотанням про призупинення чинної заборони на діяльність "Талібану". Судове засідання заплановане на 17 квітня й відбудеться в закритому режимі.
 
Рух "Талібан" був визнаний у росії терористичною організацією у 2003 році. Водночас наприкінці грудня 2024 року російський диктатор путін підписав закон, що дозволяє виключати організації з переліку терористичних.
 
У розвідці наголошують, що поглиблення співпраці з "Талібаном" є частиною ширшої стратегії кремля, спрямованої на протистояння Заходу. Зокрема, москва намагається використати Афганістан для обходу міжнародних санкцій, а також розглядає відносини з талібами як інструмент тиску на переговори зі США.
 
Крім того,  кремль прагне зміцнити вплив у Центральній Азії, зокрема щодо контролю над ключовими торговельними маршрутами, які використовуються для транзиту енергоносіїв.
 
У відповідь на зближення москви з "Талібаном" США розглядають низку заходів, серед яких — посилення санкційного тиску, активізація розвідувальних операцій у регіоні, підтримка афганської опозиції та розширення економічної співпраці з Індією та державами Центральної Азії.

 

Талібанрозвідка

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