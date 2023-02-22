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росія готується не до миру, а до нових війн — Столтенберг

22 лютого 2023, 19:24
росія готується не до миру, а до нових війн — Столтенберг
Фото: 5 канал
Генcек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників розірвати історичне коло агресії рф у Європі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні все необхідне для перемоги, щоби розірвати історичне коло нападів росії на сусідні держави та не допустити нової агресії з боку кремля.

Пише агенство Укрінформ

Сьогодні під час засідання «Бухарестської дев’ятки» (В9) у Варшаві глава Північноатлантичного альянсу сьогодні заявив:

“Через рік після початку російського вторгнення президент путін не готується до миру - навпаки, він готується до нової війни. Тому ми повинні підтримувати та посилювати нашу підтримку України”.

Столтенберг зробив наголос на потребі надати Україні те, що їй необхідно для перемоги.

“Ми не знаємо, коли завершиться ця війна, але коли вона все ж скінчиться, нам потрібно зробити так, щоб історія не повторилася”,- додав генсек НАТО.

Єнс Столтенберг нагадав, що росія чинила агресію впродовж багатьох років: у 2008-му проти Грузії, у 2014-му захопила Крим і Донбас, минулого року вдалася до повномасштабної агресії проти України.

“Ми не можемо допустити, щоби рф продовжувала підривати європейську безпеку. Ми повинні розірвати це замкнене коло російської агресії”,- підсумував очільник Північноатлантичного альянсу і подякував президенту США, який також був присутній на засіданні В9, за його лідерство в Альянсі. 

Столтенберг назвав візит Байдена до Києва чітким сигналом непохитної підтримки України та міцної відданості (Америки) безпеці в Європі”.

РосіяЄвропаНАТО

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