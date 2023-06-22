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росія готується підірвати Запорізьку АЕС – Зеленський

22 червня 2023, 13:27
росія готується підірвати Запорізьку АЕС – Зеленський
Україна передасть всю наявну інформацію із усіма доказами західним партнерам.

Український президент Володимир Зеленський попередив, що росія готується до теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. 

Про це главі держави повідомили українська розвідка та Служби безпеки України. 

За словами Зеленського, країна-терористка для теракту підготувала усе необхідне. 

"Я нагадую тим, хто забув: це найбільша атомна станція в Європі. Усі у світі: МАГАТЕ, усі країни, усі лідери – точно знають, що там відбувається. росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент своєї агресії. Окуповує станцію. Прикриває нею обстріли сусідніх міст. Тримає там зброю та військових", - сказав президент.

Він зазначив, що "уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти". 

Зеленський підкреслив, що Україна передасть всю наявну інформацію із усіма доказами західним партнерам. 

"Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", - наголосив Зеленський.

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