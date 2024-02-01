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росія готується повністю вимкнути інтернет

01 лютого 2024, 14:55
росія готується повністю вимкнути інтернет
Зазначається, що відключення відбуваються під приводом захисту росіян від ударів українських БПЛА.

На росії спостерігаються дії, які можуть свідчити про підготовку до повного вимкнення інтернету.

Про це говорять експерти Центру протидії дезінформації РНБО України.

Зазначається, що відключення відбуваються під приводом захисту росіян від ударів українських БПЛА.

"З 25 по 30 січня мобільний інтернет вимикався в ленінградській, псковській та новгородській областях. Утім, це не завадило дрону завдати ураження підприємству "Невський мазут", — зауважили у ЦПД.

При цьому, 30 січня зафіксовано масовий збій роботи інтернету у всій росії.

"Насправді основною причиною перебоїв з інтернетом в рф може бути перевірка механізмів переходу до суверенного інтернету. роскомнадзор уже відзвітував про встановлення в мережах провайдерів комплексу протидії загрозам, який дає таку можливість", — зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Не виключено, що це є підготовка до виборів президента росії, які стануть просто формальним продовженням терміну перебування при владі диктатора  путіна.

"Попри заяви пропаганди про всенародну підтримку путіна, масові протести в Башкирії та Якутії показали вразливість системи. Щоб запобігти можливим протестам і додатково "закрутити гайки" після "виборів" імовірність масового відключення інтернету в рф є дуже високою", — заявили у ЦПД.

 

війна в Україніросія окупантиінтернетРосія

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