Росія готується продовжити арешт 24 полоненим українським морякам
"За попередніми даними, отриманим від слідства, матеріали для обґрунтування клопотання надійдуть до Лефортовського райсуду Москви 15 квітня, судові засідання відбудуться 17 квітня", - повідомив координатор групи адвокатів, які представляють інтереси військовополонених українців Микола Полозов.
За словами Полозова, суд буде проводити судові засідання щодо військовополонених "четвірками", розподіливши їх між трьома суддями.
"О 9:30 відбудуться судові засідання щодо Андрія Драча, Дениса Гриценка, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка. Друга четвірка: Роман Мокряк, Андрій Оприско, Євген Семідоцький, Сергій Цибізов. Третя четвірка: Володимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко", - повідомив Полозов.
"О 14:00 пройдуть судові засідання щодо Богдана Небилиці, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Юрія Без'язичного. П'ята четвірка: Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук. Шоста четвірка: Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Варімез, Сергій Чуліба", - додав він.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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