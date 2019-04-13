Росія готується продовжити арешт 24 полоненим українським морякам

Суд буде проводити судові засідання щодо військовополонених "четвірками", розподіливши їх між трьома суддями

17 квітня у Москві відбудуться судові засідання, в ході яких буде розглянуто клопотання про продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків.

"За попередніми даними, отриманим від слідства, матеріали для обґрунтування клопотання надійдуть до Лефортовського райсуду Москви 15 квітня, судові засідання відбудуться 17 квітня", - повідомив координатор групи адвокатів, які представляють інтереси військовополонених українців Микола Полозов.

За словами Полозова, суд буде проводити судові засідання щодо військовополонених "четвірками", розподіливши їх між трьома суддями.

"О 9:30 відбудуться судові засідання щодо Андрія Драча, Дениса Гриценка, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка. Друга четвірка: Роман Мокряк, Андрій Оприско, Євген Семідоцький, Сергій Цибізов. Третя четвірка: Володимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко", - повідомив Полозов.

"О 14:00 пройдуть судові засідання щодо Богдана Небилиці, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Юрія Без'язичного. П'ята четвірка: Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук. Шоста четвірка: Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Варімез, Сергій Чуліба", - додав він.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.