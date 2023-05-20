росія готувалася до війни 15 років – Буданов

За даними ГУР Міноборони, росія планувала розпочати повномасштабні бойові дії в Україні ще в березні 2021 року.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що війна, яку розв’язала рф проти України у 2014 році, була неминучою. У кремлі її планували ще задовго до Революції Гідності та втечі експрезидента Януковича.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

За словами головного військового розвідника, росія почала готуватися до агресії проти України ще від 2007 року.

“2014 року вони скористалися зручним для них моментом, і в принципі далі ми все бачимо, як воно рухалось. Але вони в той час саме скористались моментом. Не було би подій 2014 року, це б нічого не змінило. Війна між нами була неминучою", - наголосив Буданов.

За даними ГУР Міноборони, повномасштабне вторгнення в Україну росія планувала у березні 2021 року. Проте плани рф були викриті.

"Тоді було прийнято рішення оприлюднити всі ці матеріали для розуміння іноземних партнерів, і з їх допомогою дипломатично якось цьому завадити. В принципі це вийшло", – розповів Буданов.

Однак, за його словами, росіяни продовжували підготовку до вторгнення, не залишивши ті місця біля кордонів України, в яких вони почали концентруватися між лютим і квітнем 2021 року.