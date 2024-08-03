росія готувалася передати хуситам зброю – CNN

США та Саудівська Аравія переконали росіян не постачати зброю хуситам.

росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям-хуситам в Ємені наприкінці минулого місяця, але під тиском США й Саудівської Аравії відмовилася.

Про це пише CNN.

За даними джерел CNN, саудівці, які роками вели війну з хуситами до того, як США допомогли домовитися про крихке перемир'я у 2022 році, застерегли росію від озброєння одного з їхніх найбільших супротивників. США, які брали участь у кількох дипломатичних спробах зупинити росіян від цих дій, окремо звернулися до саудитів з проханням вплинути на москву.

Для американської розвідки залишається незрозумілим, чи стала позиція Саудівської Аравії головним фактором, що сприяв відмові російського правителя путіна від свого плану. Допускають, що могли бути й інші чинники, зазначають джерела.