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росія готувалася передати хуситам зброю – CNN

03 серпня 2024, 11:55
росія готувалася передати хуситам зброю – CNN
Фото: ajanshaber.com
США та Саудівська Аравія переконали росіян не постачати зброю хуситам.

росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям-хуситам в Ємені наприкінці минулого місяця, але під тиском США й Саудівської Аравії відмовилася.

Про це пише CNN.

За даними джерел CNN, саудівці, які роками вели війну з хуситами до того, як США допомогли домовитися про крихке перемир'я у 2022 році, застерегли росію від озброєння одного з їхніх найбільших супротивників. США, які брали участь у кількох дипломатичних спробах зупинити росіян від цих дій, окремо звернулися до саудитів з проханням вплинути на москву.
 
Для американської розвідки залишається незрозумілим, чи стала позиція Саудівської Аравії головним фактором, що сприяв відмові російського правителя путіна від свого плану. Допускають, що могли бути й інші чинники, зазначають джерела.
 
Про американо-саудівські переговори і майбутню передачу зброї раніше не повідомлялося. Посольство Саудівської Аравії в США відмовилося від коментарів, а кремль не відповів на запит.
 
Зазначається, що росіяни розглядали озброєння та консультування хуситів як спосіб помститися адміністрації президента Джо Байдена за надання дозволу Україні бити по російській території зброєю США. Наприкінці липня, росія розгорнула військовий контингент у Ємені для надання консультацій хуситам.
 
Американські чиновники зауважили, що великі російські кораблі зробили незвичайну зупинку в південній частині Червоного моря, де російські військовослужбовці зійшли на берег і були переправлені на катері до Ємену. росіяни мали при собі сумки, але нічого, що виглядало б достатньо великим, щоб перевозити зброю або компоненти зброї, повідомили джерела.
 
Розвідка вказує також, що хусити мали намір провести навчання з бойовою стрільбою під час перебування росіян у Ємені, але ці плани, схоже, також були скасовані.

 

війна в Українізброя рфхуситиросія окупанти

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