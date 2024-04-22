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росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр – Зеленський

22 квітня 2024, 08:33
росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр – Зеленський
Президент розраховує, що американська допомога розіб’є плани рф.

кремль прагне до 9 травня, коли в рф святкують День перемоги у Другій світовій війні, захопити Часів Яр Донецької області. Що більше - у червні ворог хоче розпочати наступ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News.

"росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр. Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани рф щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що військовим наразі не вистачає техніки та артилерійських снарядів, щоб відбивати російські атаки біля Часового Яру.

"Я нещодавно був в регіоні, говорив з бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь росії, а також не вистачає артилерійських снарядів", - повідомив президент. 

Глава держави заявив, що Україна готується до можливого російського наступу та чекаю відповідну допомогу від Сполучених Штатів. З його слів, якщо американці вчасно передадуть зброю, то ЗСУ зможуть розбити плани окупантів щодо літнього наступу.

Часів Ярвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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