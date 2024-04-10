Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія хоче набрати 400 тисяч військових в цьому році – розвідка Британії

10 квітня 2024, 14:49
росія хоче набрати 400 тисяч військових в цьому році – розвідка Британії
кремль планує набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом в цьому році.

Це потрібно для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат. 

Про це повідомляє розвідка Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

"Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона в подальшому", - йдеться в дописі. 

В британському відомстві нагадали, що росія продовжує призивати солдатів навесні та восени. Так, цієї весни планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років.

Ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил рф, але наразі вони не будуть задіюватись в бойових діях на території України.

Розвідники додають, що призовники служать у гарнізонах по всій рф, і в сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби.

Деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в росії на території, прилеглій до кордону з Україною: у підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку.

Але на солдатів строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом, додають у розвідці. 

"російська влада, ймовірно, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів-строковиків, що, ймовірно, є непопулярним. Втрати серед солдатів-добровольців сприймаються суспільством більш толерантно", - написала британська розвідка.

 
мобілізаціярозвідкаармія рф

Останні матеріали

Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Політика
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 23:45
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Політика
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 16:35
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 09:06
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється