росія хоче набрати 400 тисяч військових в цьому році – розвідка Британії

кремль планує набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом в цьому році.

Це потрібно для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

"Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона в подальшому", - йдеться в дописі.

В британському відомстві нагадали, що росія продовжує призивати солдатів навесні та восени. Так, цієї весни планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років.

Ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил рф, але наразі вони не будуть задіюватись в бойових діях на території України.

Розвідники додають, що призовники служать у гарнізонах по всій рф, і в сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби.

Деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в росії на території, прилеглій до кордону з Україною: у підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку.

Але на солдатів строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом, додають у розвідці.

"російська влада, ймовірно, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів-строковиків, що, ймовірно, є непопулярним. Втрати серед солдатів-добровольців сприймаються суспільством більш толерантно", - написала британська розвідка.