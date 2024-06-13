росія хоче підірвати довіру до демократії і США загалом – Bloomberg

Посадовець переконаний, що росія використовуватиме розбіжності в американському суспільстві, зокрема і протести у студентських містечках на підтримку палестинців у війні в Секторі Гази.

росія очолює групу противників Сполучених Штатів Америки, які намагаються вплинути на президентські вибори в країні. Для цього вона використовує проплачені фірми та штучний інтелект. Однією з цілей Кремля є зменшення військової підтримки України.

Неназваний представник американської розвідки назвав росію "найсерйознішою загрозою цього виборчого циклу".

Про це повідомляє Bloomberg.

Він зауважив, що москва прагне "підірвати довіру до демократичних інститутів і до США в ширшому сенсі".

Посадовець переконаний, що росія використовуватиме розбіжності в американському суспільстві, зокрема і протести у студентських містечках на підтримку палестинців у війні в Секторі Гази.

"Іран має намір діяти як агент хаосу на виборах 2024 року, сіючи внутрішній розбрат і навіть заохочуючи насильство. Водночас Китай поки що дотримується більш обережного підходу і усвідомлює потенційні наслідки, які можуть супроводжувати втручання у вибори, за словами чиновників", ‒ заявили чиновники.

Центр протидії іноземному зловмисному впливу ODNI, який розпочав роботу у вересні 2022 року, намагатиметься запобігти цим загрозам за допомогою судово-медійного аналізу. Розслідувачі мають з'ясовувати, чи створене медіа є фейковим, чи залучені до маніпуляцій у ньому іноземці, а також вплив ворожої розвідки.

Нагадаємо, російський диктатор владімір путін заявив, що йому все одно, хто буде наступним президентом США – Джо Байден чи Дональд Трамп, оскільки це начебто "нічого не змінить для москви".