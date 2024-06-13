Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія хоче підірвати довіру до демократії і США загалом – Bloomberg

13 червня 2024, 08:11
росія хоче підірвати довіру до демократії і США загалом – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Посадовець переконаний, що росія використовуватиме розбіжності в американському суспільстві, зокрема і протести у студентських містечках на підтримку палестинців у війні в Секторі Гази.

росія очолює групу противників Сполучених Штатів Америки, які намагаються вплинути на президентські вибори в країні. Для цього вона використовує проплачені фірми та штучний інтелект. Однією з цілей Кремля є зменшення військової підтримки України.

Неназваний представник американської розвідки назвав росію "найсерйознішою загрозою цього виборчого циклу".

Про це повідомляє Bloomberg.

Він зауважив, що москва прагне "підірвати довіру до демократичних інститутів і до США в ширшому сенсі".

Посадовець переконаний, що росія використовуватиме розбіжності в американському суспільстві, зокрема і протести у студентських містечках на підтримку палестинців у війні в Секторі Гази.

"Іран має намір діяти як агент хаосу на виборах 2024 року, сіючи внутрішній розбрат і навіть заохочуючи насильство. Водночас Китай поки що дотримується більш обережного підходу і усвідомлює потенційні наслідки, які можуть супроводжувати втручання у вибори, за словами чиновників", ‒ заявили чиновники.

Центр протидії іноземному зловмисному впливу ODNI, який розпочав роботу у вересні 2022 року, намагатиметься запобігти цим загрозам за допомогою судово-медійного аналізу. Розслідувачі мають з'ясовувати, чи створене медіа є фейковим, чи залучені до маніпуляцій у ньому іноземці, а також вплив ворожої розвідки.

Нагадаємо, російський диктатор владімір путін заявив, що йому все одно, хто буде наступним президентом США – Джо Байден чи Дональд Трамп, оскільки це начебто "нічого не змінить для москви".

війна в УкраїніВибори в СШАросія загроза

Останні матеріали

Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Політика
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Переклад iPress – 13 червня 2024, 08:58
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 12 червня 2024, 16:51
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Політика
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Переклад iPress – 12 червня 2024, 11:39
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 червня 2024, 08:46
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 червня 2024, 10:16
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Політика
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Переклад iPress – 11 червня 2024, 08:20
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Політика
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Переклад iPress – 10 червня 2024, 16:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється